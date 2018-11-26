Meteoroloji uyardı! Bu hafta tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre son değerlendirmelerde ülkemizin 26 Kasım pazartesi itibariyle Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı ve ılık havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının artacağı da beklenen hava hadiseleri arasında. 29 Kasım perşembe günü itibariyle ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak ve kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşebilecek.

Batı bölgelerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak olan yağışlar yeni haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde tüm yurtta etkili olurken, haftanın ikinci yarısında iç bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de her gün hafta sonuna kadar yağmur ve sağanak yağış beklenirken, haftanın ilk yarısında başta kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar görülecek. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Meteoroloji vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılacak günlük tahmin raporlarını ve uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.