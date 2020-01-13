Meteoroloji uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor.

Yağışlı ve soğuk hava yeniden yurdu etkisi altına alıyor. İç Anadolu bölgesinde soğuk hava ve ayaz etkisini gösterirken, yapılan son hava tahminlerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların, 13 Ocak Pazartesi günü öğlene kadar Van çevrelerinde şiddetli kar, kıyıla diğer kısımlarda ise karla karışık yağmur olarak etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan iç ve doğu bölgeleri buzlanma ve don tehdidi ile karşı karşıya. Kısım kısım pus ve sis hadisesi etkili olacağı düşünülüyor.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamalarla, şehir genelinde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve hava muhalefeti dolayısıyla şehre bağlı İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde okulların birgün süreyle tatil edildiği duyuruldu. Alınan son bilgilere göre İstanbul parçalı bulutlu 9 derece, Ankara parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde sisli 5 derece, İzmir parçalı ve az bulutlu 13 derece olacak.