Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geliyor

Kasım başı Ekim sonu gibi etkili olması beklenen Pastırma sıcakları öncesinde, sağanak yağışlar tüm yurdu etkisi altına alıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre, 20 Ekim Cumartesi etkili olmaya başlayacak yağmurlar özellikle, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde gözlemlenecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağış alacağı düşünülen yerlerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece aralığında azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgar güneyde, Marmara ve Batı Karadeniz'de hafif ve ara ara kuvvetli esmesi bekleniyor.