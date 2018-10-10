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Meteoroloji uyardı! Son Dakika! Sağanak yağışlar geliyor...

Meteorolojiden alınan son verilerde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı. Sağanak yağış beklenen bölgeler ve bugün yurtta hava durumu ise haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 11 Ekim perşembe gününden başlayarak 14 Ekim pazar gününe kadar sürecek sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Başta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in kuzeybatısında da etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmeler göre Batı Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Balıkesir'in kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri de yağış alacak bölgeler arasında.

Son tahminlere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtiliyor. Bugün Ankara'da parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklenirken sıcaklık 22 derece olacak. İstanbul'da bugün hava yer yer çok bulutlu, öğlenden sonra Avrupa Yakası'nın kuzeyi ve akşam saatlerinde il geneli hafif sağanak yağışlı geçecek ve sıcaklık 23 derece civarında seyredecek.

İzmir parçalı bulutlu 26 derece, Bursa parçalı bulutlu 22 derece, Adana parçalı zaman zaman çok bulutlu 29 derece, Antalya yer yer çok bulutlu öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, Samsun parçalı çok bulutlu aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece olacak.

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