Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Tüm yurtta beklenen yağışlarda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara'da hava bugün parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece, İstanbul parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece, İzmir'de hava parçalı bulutlu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 16 derece olacak.

HAKKARİ KARA TESLİM

Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari kent merkezi, öğle saatlerinde lapa lapa kar yağışına teslim oldu. Yolda geçen vatandaşlar adeta kardan adama dönüşürken, park halindeki araçlar ise karda kayboldu. Bazı vatandaşlar, kar yağışının erken başladığını belirtirken, bazıları ise zamanında yağdığını ifade ettiler. Yetkililer ise, kar yağışının bu şekilde etkisini sürdürmesi halinde birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.