Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...

Meteoroloji tüm bölgeler için yağış uyarısında bulundu. Kar yağışı ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari, Şırnak'ın yüksek kesimlerinde bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Tüm yurtta beklenen yağışlarda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Mersin, Adana, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması beklenirken diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Ankara'da hava bugün parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu 9 derece, İstanbul parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece, İzmir'de hava parçalı bulutlu aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı 16 derece olacak.

HAKKARİ KARA TESLİM

Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari kent merkezi, öğle saatlerinde lapa lapa kar yağışına teslim oldu. Yolda geçen vatandaşlar adeta kardan adama dönüşürken, park halindeki araçlar ise karda kayboldu. Bazı vatandaşlar, kar yağışının erken başladığını belirtirken, bazıları ise zamanında yağdığını ifade ettiler. Yetkililer ise, kar yağışının bu şekilde etkisini sürdürmesi halinde birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapanabileceğini belirttiler. 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YURTTAN Haberleri
İzmir Bergama’da korkunç kaza: 36 yaralı

İzmir Bergama’da korkunç kaza: 36 yaralı
Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Beril bulundu

Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Beril bulundu
Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...

Meteoroloji uyardı! Tüm bölgelerde yağış...
İstanbul Esenyurt’ta korkunç kaza: 14 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta korkunç kaza: 14 yaralı
İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı

İzmir'de 18 yaşındaki gencin cesedi denizden çıktı
Metoroloji uyardı! Etkisi tüm gün sürecek

Metoroloji uyardı! Etkisi tüm gün sürecek
Görenler hayrete düştü! Muğla’da erik ağacı meyve verdi

Görenler hayrete düştü! Muğla’da erik ağacı meyve verdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı
18 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu

18 yaşındaki genç umumi tuvalette ölü bulundu
Engelli oğluna not bırakan edebiyat öğretmeni intihar etti

Engelli oğluna not bırakan edebiyat öğretmeni intihar etti
Kütahya’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Kütahya’da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Meteorolojiden korkutan Çarşamba günü uyarısı!

Meteorolojiden korkutan Çarşamba günü uyarısı!

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz