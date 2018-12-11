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Meteoroloji verilerine göre 11 Aralık'ta yurtta hava durumu

Tüm yurtta hava durumu verileri yağış gösteriyor. Yağışlar bazı bölgelerde yağmur bazı yerlerde ise kar şeklinde olacak. İşte son değerlendirmelere göre bölgelere göre hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre tüm yurt genelinde yağış bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında tüm yurtta beklenen yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olurken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacak.

Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hava yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olurken, Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Ege'de, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda bu gece itibariyle karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yağışların Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da zamanla kuvvetli, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Sabah saatlerinden itibaren başkentte ise şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bugün Ankara çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Ankara'da hava sıcaklığı 4 derece civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt geneline bakıldığında ise batı kesimlerde 2 ila 6 derece sıcaklığın azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesinleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

11 Aralık İstanbul'da hava durumu raporuna göre bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. İstanbul'da beklenen sıcaklık ise 10 derece.

İzmir'de bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak beklenirken, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İzmir bugün 13 derece... Bursa'da hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar beklenirken sıcaklık 6 derece olarak ölçülecek. Adana'da ise sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Adana'da hava sıcaklığı 18 derece olacak.

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