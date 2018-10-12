Meteoroloji verilerine göre 12 Ekim Ankara'da hava durumu

Ankara'da hava bugün nasıl olacak? 12 Ekim 2018 itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın en yüksek 23 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklık derecesi ise 8 olarak ölçülecek. Başkentte gökyüzü bulutlu ve ara ara güneşli olacağı tahmin ediliyor.

12 Ekim günü Ankara'da yağmur beklenmezken, hava genellikle açık olacak. Cumartesi günü ise başkent sağanak yağmurları görecek. 13 Ekim cumartesi günü başkentte sıcaklık 22 derece olacak. Pazar günü sağanak yağmur etkisini sürdürecek. Yapılan son tahminlere göre Ankara'da bulutlar 15 Ekim pazartesi günü dağılacak. Salı günü de sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.