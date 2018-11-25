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Meteoroloji verilerine göre bugün (25 Kasım ) hava nasıl olacak?

Ülke genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı 25 Kasım pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre tüm yurtta parçalı az bulutlu hava beklenirken bazı bölgelerde ise yağışlar görülecek. 25 Kasım hava durumu raporunda yer alan verilere göre işte tüm yurtta hava durumu.

Türkiye'nin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre Elazığ ve Tunceli'de hafif yağmur görülecek, diğer yerlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Yurtta hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli rüzgarların yanı sora iç ve batı kesimlerde ara ara güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara'da hava bugün parçalı az bulutlu olacak. Beklenen hava sıcaklığı 12 derece. İstanbul'da hava durumu raporuna göre yine parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de de haa parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 16 derece bekleniyor.

Adana parçalı bulutlu ve 22 derece, Antalya parçalı bulutlu ve 21 derece, Samsun parçalı bulutlu ve 14 derece, Trabzon parçalı çok bulutlu 14 derece, Erzurum parçalı çok bulutlu 4 derece, Diyarbakır parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve 16 derece olacak.

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