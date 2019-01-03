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Meteoroloji'den 3 Ocak hava durumu raporu

Bugün yurtta hava durumu tahminlerinde bazı bölgelerde yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son bilgilere göre bugün yurtta hava durumu şu şekilde olacak... Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Bugün iç ve doğu kesimlerde beklenen buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi de görülebilecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek. Sıcaklık doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında olacak.

Bugün Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olurken, yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklık 5 derece olacak. İstanbul'da hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. Gece saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Akşam saatlerinden sonra yağışların batı kesimlerde kuvvetli olması beklenirken sıcaklık 7 derece olarak ölçülecek.

İzmir'de bugün hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel olarak yağışların kuvvetli olması beklenirken sıcaklık İzmir'de 12 derece olarak tahmin ediliyor. Adana 14 derece, Antalya 15 derece, Samsun 12 derece, Trabzon 14 derece, Erzurum -1 derece, Diyarbakır 7 derece olacak.

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