Meteorolojiden Ankara için kar uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye yeni bir yağış ve hava dalgasının içerisine giriyor. Ege ve Akdeniz’de çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağış, Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde etkili olacak. Batı Karadeniz ve İç Ege ise karla karışık yağmur bölgelerde bulunan şehirleri etkisi altına alacak.

10 Aralık’ta çok bulutlu olarak gözlemlenen hava akşam ve ertesi sabah yerini yağmura bırakacak. Öğleden sonra etkisini yitirecek yağış gece yarısından itibaren kar şeklinde yeniden başlayacağı ve kar yağışının çarşamba öğle saatlerine kadar etkili olacağının tahmin ediliyor.

Bazı illerde ölçülen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle; Ankara 11, İstanbul 13, İzmir 16, Bursa 14, Adana 16 Antalya 17 derece.

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