Meteorolojiden İstanbul için önemli uyarı! Kar yağışı geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağış oranının düşmesi yaz aylarında kuraklık yaşanabilecek olması ihtimalini akıllara getiriyor. Vatandaşların merakla beklediği yağışlar önümüzdeki günlerde yaşanacak sıcaklık düşüşleri ile birlikte yurda giriş yapıyor.

Bu kapsamda Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahminleri raporlarına göre, Öncelikle İstanbul’da 10 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar Pazar günü itibari ile 4-5 derece seviyelerine gerileyecek. Bununla birlikte şehirde karla karışık yağmur etkili olacak.

Pazartesi günü itibariyle 1 dereceleri gören sıcaklıklar nedeni ile İstanbul ve Ankara’da yağış kar şeklinde olacak. Yetkililer Pazar ve Pazartesi günleri Kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının ve sıcaklık düşüşünün oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.