Meteorolojiden korkutan Çarşamba günü uyarısı!

Meteoroloji, yeni haftayla birlikte yurtta parçalı ve çok bulutlu bir haftanın etkili olacağını açıkladı. Açıklamaya göre hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında artarken batı Akdeniz bölgesi ile Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu bölümlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği ifade edilirken tahminlere göre Doğu Anadolu kar yağışının etkisi altında kalaca. Önemli uyarılarda bulunulan Çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise sağanak yağış azalarak devam edecek.