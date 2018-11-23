Meteorolojiden şiddetli rüzgar uyarısı!

12.11.2018 tarihli tarafından yapılan açıklamalara göre; Marmara’da öğle saatleri sonrasında rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde ve (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Etkili olan fırtınanın akşam saatleri itibariyle de etkisini kaybedeceği düşünülüyor.

İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda Kırklareli’nin kuzey ve İstanbul'un kuzey kısımları, Hatay, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı bölgeleri, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.