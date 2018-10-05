Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu ve Trabzon ile Rize'de başlayan şiddetli sağanak yağışlar şehirleri göle çevirdi. Hayatın olumsuz etkilendiği bölgedeki vatandaşlara Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Rize ve Artvin çevrelerinin kuzey kesimlerinde Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyuran Meteoroloji, vatandaşları sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Yapılan son değerlendirmelerden elde edilen verilere göre bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerde 3-6 derece azalacak.

Ankara'da hava parçalı az bulutlu sıcaklık 20 derece, İstanbul'da parçalı az bulutlu sıcaklık 21 derece, İzmir'de ise az bulutlu ve açık 26 sıcaklık 26 derece olacak.

Adana'da hava az bulutlu ve açık olurken sıcaklık 34 derece olarak ölçülecek. Bursa'da parçalı ve az bulutlu 24 derece, Antalya'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 31 derece olarak ölçülecek.