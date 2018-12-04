Metoroloji uyardı! Etkisi tüm gün sürecek

Soğuk hava etkisi altında olan yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Akdeniz’in açıkları ile Orta Akdeniz’de rüzgar fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yapılan tahminlere göre, Ankara öğleden sonra yağmış geçişleri yaşayacak sıcaklık en yüksek 12 derece olacak. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 14 derece, İzmir parçalı ve çok bulutlu 15 derece, Adana parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 derece olacak.

