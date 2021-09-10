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Mevsimsel Geçişlerde Nelere Dikkat Edilmeli?

Uzmanlar mevsimsel geçişlerin, kişinin bünyesini, psikolojisini, çevresini etkileyen dönem olarak tanımlamakta. Bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Detaylar haberimizde...

Güneşli havalardan soğuk havalara geçiş sürecinde metabolizmanın ısı değişimleri ile birlikte hareket etmesi bizler için olumsuz bir sonuç doğuruyor. Uzmanlar vücudun bu geçiş süreçlerinde psikolojik olarak da etkilenmesi durumunda sürecin daha ağır geçeceğinin altını çizerek, depresyon, dengesiz beslenme, alkol, sigara, uyku düzeninin bozulması gibi faktörlerin de hastalıkları tetiklediğini açıkladı.

Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için birinci kural dengeli ve yeterli beslenmedir. Öte yandan grip gibi mevsimin getiris olan hastalıklardan karunmak için doğru zamanda aşılanmaya da dikkat edilmelidir. Kişisel ve çevresel hijyen, temizliğimize de dikkat etmemiz gerekirkenbir diğer husus olmakla beraber vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirecek koşulların uygulanması gerekir. 

Vitamin, kalsiyum ve protein yönünden zengin bulunan gıdalar tüketilmelidir. B,C D vitaminleri bu dönemde en ihtiyaç duyulan vitaminlerdir. Kivi, portakal, mandalina türü meyveler; kuşburnu, limon, brokoli, soğan gibi sebzeler ve deniz ürünleri bol bol tüketilmelidir.

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