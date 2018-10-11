Micheal Amerika'yı vurdu! 4. seviyedeki kasırganın saatteki hızı 250 km!

Bir süredir karaya ulaşması beklenen Micheal kasırgası Türkiye saati ile 20.00, yerel saatle 13.00'te Florida'ya ulaştı. Panama City sahiline ulaşan kasırganın karaya ulaştığında 4. seviyede olduğunu, daha sonra 3. kategoriye düştüğünü açıklayan Meteoroloji yetkilileri, kasırga ile gelecek rüzgarlardan sadece Florida'nın değil, Alabama, Georgia, Missisipi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinin de etkileneceğini bildirdi.

Ancak yapılan açıklamalara göre Micheal kasırgası şiddetini daha da artıracak ve 5. kategoriye kadar çıkacak. Düzenlediği basın toplantısında bu kasırganın son 100 yılda eyaleti vuran en kötü fırtına olabileceğini belirten Florida Valisi Rick Scott, eyaletteki 370 bin kişi için daha önce tahliye kararı verildiğini, ancak kalanların bundan sonra kesinlikle evlerinden ayrılmaması gerektiğini ifade etti. Scott "Bu şu anda yapacağınız en kötü şey olur, tahliye için artık çok geç" dedi.

Rüzgarın şiddetiyle devrilen bir ağaç sonucu bir kişinin öldüğü ve 30 milyon kişiyi etkilemesi beklenen Micheal kasırgası nedeniyle Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi.

TROPİK FIRTINA OLARAK BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlayan Micheal kasırgası, Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da 13 kişinin ölümüne sebep olmuştu. 1992 yılında görülen Andrew Kasırgası'nın ardından son 100 yılda karaya vuran en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Micheal Kasırgası nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri bölgede bulunan Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki jetleri tahliye etti.

NASA sitesinde verilen bilgilerde (eye of Hurricane Micheal) Micheal Kasırgası'nın gözünün 29.4 kuzey enlemi, 86.0 batı boylamında yer aldığı belirtildi. Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamalarda ise kasırganın kuzey-kuzeydoğu yönünde ilerlediği, Georgia merkezine doğru ilerleyen kasırganın zayıfladığı, Güney Carolina kıyılarında rüzgarın arttığı belirtiliyor. Beklenen rüzgar hızının saatte 60-95 km olacağı tahmin edilirken, kuzeydoğuya doğru hareketinin Cuma gecesine kadar sürebileceği ifade ediliyor.

Micheal Kasırgası'nın Amerika'nın güneydoğusunu geçtikten sonra zayıflayacağı yönünde tahminler var ancak doğu kıyılarında yeniden bir miktar güçlenebileceği ardından tropikal fırtınaya dönüşebileceği kaydediliyor.

TÜRKİYE MIAMI BAŞKONSOLOSLUĞU UYARIDA BULUNDU

ABD’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu da kasırga nedeniyle uyarı yaptı. Florida eyaletinde bulunan Türkiye’nin Miami Başkonsolosluğu vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uyarılarda yetkililerin yaptığı ikazlara uyulması gerektiğini belirtti. Konsolosluk ayrıca takipçileriyle kasırganın etkili olacağı bölgelerde açılan sığınaklara ilişkin bilgileri paylaştı.