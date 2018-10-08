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Microsoft Windows 10 güncellemesi geri çekildi! İşte nedeni...

Ekim 2018'de Windows 10 işletim sistemi için sunulmuş olan güncelleme Microsoft tarafından geri çekildi. ABD'li şirket, güncelleme sonrasında kişisel belge ve dosyaların kaybolması üzerine soruşturma başlattı.

Microsoft tarafından Windows 10 işletim sistemi için Ekim ayında yayınlanan güncelleme geri çekildi. Kullanıcıların dosyalarını sildiği yönünde hataların ortaya çıkması üzerine ABD'li yazılım şirketinin konu hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Hatanın nedeni bulunana kadar ise güncellemenin askıya alınacağı duyuruldu.

2 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan Windows 10 güncellemesi, büyük tartışmalara neden oldu. Güncellemeyi yapan kullanıcılar, cihazlarındaki belgelerden bazılarının kaybolduğuna dair şikayette bulundu. Resmi blog üzerinden konuya ilişkin bir duyuru yapan Microsoft, sürüm 1809 Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin kullanımını durdurduklarını açıkladı.

Güncelleme sonrasında kullanıcıların dosyalarında eksiklikler meydana gelmesi üzerine tüm kullanıcılar için güncellemeyi durduran Microsoft, daha önce indirmiş olanlara da yüklememelerini önerdi. Manuel olarak Ekim 2018 güncellemesini yükleyenler için ise yeni bir güncelleme gelene kadar sistemi güncellememe uyarısı yapıldı.

Güncelleme nedeniyle kişisel verilerini kaybeden kullanıcılar için henüz bir açıklama yapmayan şirket, sorunun çözümü konusunda da bir tarih vermedi. Güncelleme sorunundan etkilenen platformların ise Windows 10 (versiyon 1809), Windows Server (versiyon 1809), Windows 10 IoT Core (versiyon 1809), Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Windows Server 2019 oldukları açıklandı.

 

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