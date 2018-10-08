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Milyoner sayısı 190 bini aştı

Ağustos 2017'ye göre hesabında 1 milyon ve üzeri bulunanların sayısı 50 binden fazla artış gösterdi. 2018 Ağustos verilerine göre milyoner sayısı 190 bin kişiyi aştı.

BDDK'nın verilerine göre yurt içi ve yurt dışında yerleşik milyoner sayısı 2017 Ağustos ayına göre 53 bin 439 artış gösterdi. Ağustos 2018 sonu itibariyle hesabında 1 milyon lira ve üstü mevduat bulunan mudi sayısı 192 bin 419 oldu. Milyonerlerin toplam mevduatı ise 909 milyar 979 milyon liradan 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya yükseldi. Ağustos sonu rakamlarına göre mevduat başına 6 milyon 647 bin lira düşüyor.

2018 Ocak-Ağustos döneminde yurt içi yerleşik milyoner mudi sayısı 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830'a ulaştı. Yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı ise 835 milyar 621 milyon liradan yükselerek 1 trilyon 145 milyar 458 milyon olarak hesaplandı. Bu mevduatların 448 milyar 705 milyon lirası Türk Lirası, 690 milyar 668 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 85 milyon lirası kıymetli maden depo hasılatı olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik mudi sayısında da artış oldu ve 22 bin 589'a yükseldi. Geçtiğimiz yıla göre 10 bin 578 kişi artan yurt dışı yerleşik mudilerin hesaplarındaki rakam ise toplam 133 milyar 612 milyon lira. Bu mudilerin banka hesapları 7 milyar 391 milyon lira yerel para, 125 milyar 758 milyon döviz, 464 milyon lira ise kıymetli maden depo hesabı olarak bulunuyor. Yurt dışı yerleşik milyoner başına ise ortalama 5 milyon 915 bin lira düşüyor.

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