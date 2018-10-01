Mısır'da 2000 yıllık Sfenks bulundu! Sfenks nedir?

Yapılan kazılar sırasında Mısır'ın Aswan bölgesinde tarihi yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanan bir Sfenks bulundu. Tesadüfen bulunan 38 santimetrelik Sfenks, kumtaşından yapılmış ve milattan sonra 30 yılına ait olabileceği tahmin ediliyor. Yapıldığı döneme uygun olarak yarı insan yarı aslan olarak tasarlanan Sfenks'in keşfi Mısır Antik Dönem Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ayrıca yapılan duyuruda keşfin ünlü tarihçi Batlamyus dönemine ait olabileceği de belirtildi.

SFENKS NEDİR?

Efsanevi bir tür yaratık olarak tanımlanan sfenks, kafası kuş, koç veya insan şeklinde, gövdesi ise Antik Mısırlılar tarafından güneş ile bağlantıları nedeniyle kutsal sayılan aslan şeklinde tasarlanmış olan bir heykel türü. Antik Mısır'da ilk örneklerine rastlanan sfenks, antik Yunan mitolojisinde de büyük öneme sahiptir. Sfenks kelimesinin "yaşayan heykel" anlamına da gelmektedir.

Antik bir efsanevi varlık olan Sfenkslerin en tanınmışı Büyük Gize Sfenksi'dir. Dünya tarihini değiştirebilecek kanıtlara sahip olduğu iddia edilen Sfenks, aşınma nedenleri ile oldukça ilgi uyandırmaktadır. Rüzgar ya da kum aşınmasından çok su nedeniyle aşındığı belirlenen Sfenks, bu erozyona sebebp olan Tufan ya da Tufanlar öncesinde yapılmış olabileceğini kanıtlayabilir. Sudan zarar görmüş olan Sfenks, Tufan öncesinde yapılmış demektir ve bu tarih aynı zamanda Atlantis'in tarihten silindiği tarihe denk gelir. Bunun ispatlanması ise dünya tarihini tamamen değiştirebilir.