Moldova’ya kimlikle seyahat dönemi başlıyor!

Moldova ve Türk heyetleri arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında Moldova ziyareti sonrasında 18 Ekim akşamı müjdeli haber geldi. Yani anlaşma ile iki ülke arasında vatandaşlar sadece kimliklerini kullanarak seyahat edebilecekler. Bu haberle birlikte Moldova’nın nerede olduğu en çok aranan cümleler arasında yerini aldı.

Resmi kayıtlarda yer aldığı adıyla Moldova Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da bulunmaktadır. Başkenti Kişinev’dir. Bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Komşuları Ukrayna ve Romanya’dır. Ülkeye ulaşım kara ve havayolundan yapılmaktadır.