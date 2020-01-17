Mucize meyve limonun faydaları nelerdir?

Salatadan çorbaya birçok yemekte lezzet arttırıcı olarak kullanılan, yaprağından meyvesine kadar özel bir kokuya sahip limon meyvesi antibakteriyel ve antiseptik özelliklere de sahiptir. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki C vitamini, potasyum, magnezyum ve folik asit nedeniyle özellikle kış aylarında çokça tüketilmektedir.

Sağlık açısından önemli artıları bulunan limon yapısındaki sitrik asitli nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemektedir. Ayrıca bileşenlerindeki sitrik asit ve C vitamini anemi hastalığının önüne geçer. Antibakteriyel ve antienflamatuar olması dolayısıyla ciltteki kepeklenme ve tahrişlerin tedavisine yardımcı olur.

Sabahları büyükçe bir bardak ılık su içerisine sıkılarak içilen limon karaciğerde detox etkisi yaratır. Vücudun pH dengesini sağlar. Vücutta yağ birikimini baskıladığı için zayıflama sürecini hızlandırır. Pankreas kanseri riskini azaltır. Sindirim sistemini düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapısındaki C vitamininin, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi sebeplerle yakalanılan grip, nezle gibi rahatsızlıklarda iyileşme sürecini hızlandırır.