» 
»
 

Mucize meyve limonun faydaları nelerdir?

Ana vatanı hakkında kesin bir bilgi bulunmayan, Türkiye’de ise ilk olarak Antalya’da yetiştirilmiş olan limonun bazı yemeklere kattığı lezzetli aromasının yan ı sıra sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır. Ayrıntılar…

Salatadan çorbaya birçok yemekte lezzet arttırıcı olarak kullanılan, yaprağından meyvesine kadar özel bir kokuya sahip limon meyvesi antibakteriyel ve antiseptik özelliklere de sahiptir. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki C vitamini, potasyum, magnezyum ve folik asit nedeniyle özellikle kış aylarında çokça tüketilmektedir.

Sağlık açısından önemli artıları bulunan limon yapısındaki sitrik asitli nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemektedir. Ayrıca bileşenlerindeki sitrik asit ve C vitamini anemi hastalığının önüne geçer. Antibakteriyel ve antienflamatuar olması dolayısıyla ciltteki kepeklenme ve tahrişlerin tedavisine yardımcı olur.

Sabahları büyükçe bir bardak ılık su içerisine sıkılarak içilen limon karaciğerde detox etkisi yaratır. Vücudun pH dengesini sağlar. Vücutta yağ birikimini baskıladığı için zayıflama sürecini hızlandırır. Pankreas kanseri riskini azaltır. Sindirim sistemini düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapısındaki C vitamininin, özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi sebeplerle yakalanılan grip, nezle gibi rahatsızlıklarda iyileşme sürecini hızlandırır.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YAŞAM Haberleri
Mucize meyve limonun faydaları nelerdir?

Mucize meyve limonun faydaları nelerdir?
Tükenmişlik hissine dikkat! Kalp krizine neden oluyor

Tükenmişlik hissine dikkat! Kalp krizine neden oluyor
Sinüzit tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!

Sinüzit tedavisinde doğru bilinen yanlışlar!
Dr. Öz’den şok eden kahvaltı açıklaması!

Dr. Öz’den şok eden kahvaltı açıklaması!
Gribin şifası tavuk suyu çorbada bulundu!

Gribin şifası tavuk suyu çorbada bulundu!
Denizli’de kayıp olarak aranan Kerem ölü olarak bulundu!

Denizli’de kayıp olarak aranan Kerem ölü olarak bulundu!
Samsun’da çöpten vahşet çıktı!

Samsun’da çöpten vahşet çıktı!
Doğal antibiyotik sarımsak alerjiyi tetikliyor mu?

Doğal antibiyotik sarımsak alerjiyi tetikliyor mu?
Beta mikrobundan korunmak için neler yapılmalı?

Beta mikrobundan korunmak için neler yapılmalı?
Köknar ağacının ürettiği çam sakızı altın değerinde!

Köknar ağacının ürettiği çam sakızı altın değerinde!
Öksürüğü kesmek için neler yapılmalı?

Öksürüğü kesmek için neler yapılmalı?
Gripten korunmak için neler yapılmalı?

Gripten korunmak için neler yapılmalı?

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölüm�� ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz