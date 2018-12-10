Müge Anlı 10 Aralık: Meral Polat öldürüldü mü?

Hafta sonu İzmir’de hareketli saatler yaşandı. Son elde edilen bilgilere göre İzmir Bornova Şahintepe mevkiisinde ayın 8'inde yanmış bir kadın cesedine rastlandı. Resmi olmayan bilgilere göre cumayı cumartesiye bağlayan gecenin sabahında yakılan kadın cesedi başka bir yerde öldürüldükten sonra oraya getirildi.

Olay Geçmişi

Adana’da 2 kız çocuğu ile hayatını devam ettirmekte olan Meral Polat, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya aracılığı ile İzmir’de yaşayan beyle tanışıp birliktelik yaşamaya başladı. Birlikte oldukları süre içerisinde Meral Hanım sıklıkla İzmir’e gidip gelmeye başladı. En son İzmir’e gerçekleştirdiği seyahat sonrasında kaybolan Merak Polat ailesinin kendisinden haber alamaması sonrasında kayıpla olarak aranmaya başladı. Aile Polat'ın kaybı ile ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Bey’i suçluyor.