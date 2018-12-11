Müge Anlı 11 Aralık: Bulunan ceset Meral Polat'a mı ait?

Hafta sonu İzmir’de hareketli saatler yaşandı. Son elde edilen bilgilere göre İzmir Bornova Şahintepe mevkiisinde ayın 8'inde yanmış bir kadın cesedine rastlandı. Resmi olmayan bilgilere göre cumayı cumartesiye bağlayan gecenin sabahında yakılan kadın cesedi başka bir yerde öldürüldükten sonra oraya getirildi.

Dünkü yayını izleyerek yanmış cesedin kaybolan eşine ait olabileceğini iddia ederek Mahmut Güneş 11 Aralık tarihli yayına katıldı. Eşinin nasıl kaybolduğunu anlatan Güneş, eşinden 27 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını en son kaybolduğu gün saat 17:00'de eşiyle görüştüğünü ve bir daha kendisinden haber alamadığını ifade etti. Mahmut Güneş daha sonra eşini bulmak için yaptığı araştırmalarında telefoncunun kameralarına yansıyan görüntüsününe ulaştığını aktardı.

Öte yayında bulunan kadın cesedi ile ilgili ilk bilgileri aktaran Anlı, cesedin 15-30 yaş aralığında bir kadına ait olduğunun tespit edildiğini, 1.50 boylarında 50-55 kilo ağırlığında, kısa kızıl kahve saçları olduğu üzerinde kırmızı renkli bir üst giyisisi, siyah tayt, ayağında beyaz üzerinde kırmızı işlemeli çorabı olduğunu aktardı. Ayrıca cesedin etrafında kırık cam parçaları, kırmızı bir eldiven bulunmuş.

Olay Geçmişi

Adana’da 2 kız çocuğu ile hayatını devam ettirmekte olan Meral Polat, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya aracılığı ile İzmir’de yaşayan beyle tanışıp birliktelik yaşamaya başladı. Birlikte oldukları süre içerisinde Meral Hanım sıklıkla İzmir’e gidip gelmeye başladı. En son İzmir’e gerçekleştirdiği seyahat sonrasında kaybolan Merak Polat ailesinin kendisinden haber alamaması sonrasında kayıpla olarak aranmaya başladı. Aile Polat'ın kaybı ile ilgili erkek arkadaşı Hüseyin Bey’i suçluyor.