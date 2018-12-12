Müge Anlı 12 Aralık'ta şok gelişme! İzmir'de bulunan yanmış kadın cesedi...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Aralık günü yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. İzmir'de bulunan yanmış kadın cesedinin Selma Güneş'e ait olma ihtimali cesedin üzerinde bulunan çorap detayı ile yükseldi.

Alınan ihbarlar üzerine İzmir'de bulunan kadın cesedinin kendi eşine ait olma ihtimali üzerine programa katılan Mahmut Güneş, 12 Aralık Müge Anlı programında bazı açıklamalarda bulundu. Eşinin kahve kızıl saçları ve üzerindeki kıyafetlerinin cesedin üzerinde bulunan kıyafet ve saç rengi ile uyuştuğunu belirten Mahmut Güneş'in yeğeni Gizem de canlı yayında çorabın yengesine ait olduğunu doğruladı.

Yanmış kadın cesedinin kızlarına ait olduğunu öğrenen Selma Güneş'in anne babası da şok oldu. Canlı yayında DNA örneği vermeye giden aile, çorap detayının ortaya çıkmasıyla cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimalinin güçlendiğini belirtti.

Daha sonra canlı yayına bağlanan bir bayan da Selma Güneş'in kendi eşiyle kaçtığını iddia etti. 27 Kasım'dan beri eşinin de kayıp olduğunu, daha önce de Instagram üzerinden eşini yakaladığını belirten bayan, eşinin 2-3 gün öncesine kadar sürekli aradığını ve çocuklarıyla görüşmek istediğini kaydetti. İkisinin de İstanbul'da olduklarını bildiğini belirten bayan, iki çocuğuyla ortada kaldığını ifade etti.

Eşinin adının Suat Aksakallı olduğunu ve Erzurumlu olduğunu belirten bayan, canlı yayında eşini fotoğrafını da yayına gönderdi. Aranan Selma Güneş'in Suat Aksakallı ile kaçmış olma ihtimali, bu sefer de yanmış kadın cesedinin Güneş'e ait olmadığını ortaya koyan bir gelişme oldu.