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Müge Anlı 13 Aralık: Bulunan ceset Selma Güneş’e mi ait?

ATV ekranlarının başarılı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert esrarengiz kayıpları araştırmaya devam ediyor. Meral Polat’a ait oldu düşünülen yanmış kadın cesedi Selma Güneş’ ait olabilir mi? Yoksa Selma Güneş yaşıyor mu?

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat'ı arama çalışmaları başlatılmış, çalışmalar doğrultusunda İzmir'de yanmış halde bir bayan cesedi bulunduğu açıklanmıştı.

Elde edilen veriler cesedin Meral hanıma ait olabileceğini düşündürse de canlı yayına gelen telefon kafaları karıştırdı. Canlı yayına telefonla katılan Mahmut Güneş eşinin de 27 Kasım'dan buyana ortada olmadığını, kendisinden hiç haber alamadıklarını ve cesedin eşi Selma Güneş'e ait olabileceğini söyledi. Bu iddialarar üzerine DNA karşılıştırılması yapılarak cesedin Güneş'e ait olup olmadığının belirlenmesi için ailesinden örnekler alındı.

Anlı 12 Aralık tarihli yayınında olay yeri inceleme ekipleri tarafından verilen ilk raporu izleyicisiyle paylaştı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Selma Güneş'in en son üzerinde olduğu ifade edilen kıyafetler ve rapor arasında büyük benzerlikler tespit edilmesi olayısıyla cesedin Güneş'e ait olabileceği şüphesi kuvvetlenirken canlı yayına gelen sürpriz bir telefon herkesin kafasanı karıştırdı. 

Yayında bağlanan bir bayan Selma Güneş'in eşi Suat Ağsakallı ile kaçtığını ileri sürdü. Eşinin birkaç gün önce kendisini arayarak Selma Hanımla yuvasını kurduğunu ve İstanbul'da olduğunu söylediğini ifade etti. 

 

Ayrıntılar birazdan...

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