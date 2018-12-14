Müge Anlı 14 Aralık: Bulunan ceset Selma Güneş’e mi ait?

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat'ı arama çalışmaları başlatılmış, çalışmalar doğrultusunda İzmir'de yanmış halde bir bayan cesedi bulunduğu açıklanmıştı.

Elde edilen veriler cesedin Meral hanıma ait olabileceğini düşündürse de canlı yayına gelen telefon kafaları karıştırdı. Canlı yayına telefonla katılan Mahmut Güneş eşinin de 27 Kasım'dan buyana ortada olmadığını, kendisinden hiç haber alamadıklarını ve cesedin eşi Selma Güneş'e ait olabileceğini söyledi. Bu iddialarar üzerine DNA karşılıştırılması yapılarak cesedin Güneş'e ait olup olmadığının belirlenmesi için ailesinden örnekler alındı.

Anlı 12 Aralık tarihli yayınında olay yeri inceleme ekipleri tarafından verilen ilk raporu izleyicisiyle paylaştı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Selma Güneş'in en son üzerinde olduğu ifade edilen kıyafetler ve rapor arasında büyük benzerlikler tespit edilmesi olayısıyla cesedin Güneş'e ait olabileceği şüphesi kuvvetlenirken canlı yayına gelen sürpriz bir telefon herkesin kafasanı karıştırdı.

Yayında bağlanan bir bayan Selma Güneş'in eşi Suat Ağsakallı ile kaçtığını ileri sürdü. Eşinin birkaç gün önce kendisini arayarak Selma Hanımla yuvasını kurduğunu ve İstanbul'da olduğunu söylediğini ifade etti. 14 Aralık tarihli yayında önemli bir açıklama yapan Anlı, dün gece düzenlenen jandarmanın rutin kontrolüne takılan Selma Hanım ve Suat Bey'in sorgularında kendi rızaları ile birbirlerini severek kaçtıklarını söylediklerinin öğrenildiğini ifade etti.