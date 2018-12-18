Müge Anlı 18 Aralık: Nursel Doğan ve Deniz’e ne oldu?

126 gün boyunca aranan Nursel Doğan ve arkadaşı Deniz İle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kuvvetli cinayet şüphesi ile cesetler bulunamamasına rağmen Haydar sırça tutuklandı. Ayrıca dünkü yayına bağlanarak Haydar Sırça ile görüşen bir akrabası tarafından kendisine cinayetin anlatıldığını iddia eden görgü tanığı 18 Aralık tarihli canlı yayına katıldı.

İddiaya konu olan çiftlik evini araştırmaya giden Tatlı Sert ekibi, cesetlerin atılabileceği düşünülen kuyuları tespit etti. Yine bilgi şahidi tarafından 3. bir kişinin lastiklerle birlikte yakıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilmişti. Bu iddiaları da araştıran ekip tarlada yanmış bir gömlek parçası, yanmı bşr kadın parfümü şişesi, eldiven parçası ve lastik cantları buldu.