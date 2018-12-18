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Müge Anlı 18 Aralık: Şahin Tepesi’nde yakılan kadın cesedi kime ait?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Meral Polat dosyası araştırılırken karşılaşılan yanmış kadın cesedi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni ortaya çıkan görgü şahidi cesedin yakıldığı esnada orada olduğunu iddia etti. Ayrıntılar haberimizde… 18 Aralık 2018

Aslen Adana’da yamakta olan Meral Polat, bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı İzmir’de yaşayan bir beyle arkadaş olmuş sık sık İzmir’e gidip gelmeye başladı. En son İzmir’e gerçekleştirdiği seyahat esnasında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Polat’ın ailesi Müge Anlı’ya başvurarak kızlarını bulmak için yardım talebinde bulunmuştu.  

Meral Hanımı arama çalışmaları devam ederken elde edilen bir bilgi kan dondurdu. Polis İzmir’in Bornova ilçesi Şahin Tepesi mevkisindeki toprak alanda 20 ila 30 yaş aralığında yanmış bir kadın cesedi bulunmuş, cesedin Polat’a ait olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

18 Aralık tarihli ortaya çıkan bir görgü şahidinin aktardığı bilgilere göre, akşam 22:00 - 23:00 arası cesedin bulunduğu mevkide koyu renkli bir arabada 3 erkek görüyor ve bu kişilerden biri kösede gözcülük yapıyor. 3 kişinin yaktığı ateş sonrasında yükselen alevlerle bereber ortaya çok pis bir koku yayılıyor.

 

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