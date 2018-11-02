Müge Anlı 2 Ekim: Gürsel Selam’ı kim kaçırdı? Son dakika

Selam Ailesi, Müge Anlı’ nın programına katılarak 21 yıl önce kaçırılarak kendilerinden koparılan yıllar sonra bir mucize ile yeniden kavuştukları oğullarını kaçıranları arıyor. Hatay İskenderun’da 3 Ekim 1997 tarihinde günü 2,5 yaşındaki Gürsel Selam evinin önünde oynarken çalınıyor. Gürsel, çalındıktan 21 yıl sonra birtakım bilgilere ulaşarak ailesine ulaşıyor.

Müge Anlı ile tatlı sert programında da günlerdir ele alınan programda Gürsel’in öz babasının kardeşleri yaşananlardan anne Atiye hanımın sorumlu olduğunu iddia ederken, olayın yaşandığı mahalle sakinleri Gürsel’i alıp başka bir aileye verenin Gürsel’in dedesi olduğunu iddia ediyor.

2 Ekim tarihli yayında telefonla programa bağlanan Mehmet adlı bilgi şahidi ise iddiaları ile olayın seyrini tamamen değiştirdi. Mehmet Bey!in verdiği bilgilere göre Gürsel, dedesi Abidin Bey’in öldürdüğü kişinin akrabası olan Ali Bey ve yanında çalıştığı ifade edilen Serkan ve eşi aracılığı ile çalınarak Perihan Hanıma teslim ediliyor. Olaya dair daha birçok detayı da paylaşan Mehmet Bey, kaçırma suçunu işleyen kişiler tarafından yalanlandı.