Müge Anlı 22 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu’nun başına ne geldi?

İstanbul'da yaşamakta olan en emlak zengini iş kadını Yasemin Nazmiye Oruçoğlu’ndan 6 Eylül’den bu yana haber alınamıyor. Müge Anlı ile tatlı sert programına başvuran Oruçoğlu’nun ailesi kardeşlerinin hayatından endişe ediyor. Karmaşık ilişkileri sebebiyle kendisine birçok düşman edinen Oruçoğlu’nun telefon sinyalleri ve görgü şahitlerinin anlattıklarından yola çıkılarak bulunmaya çalışılıyor.

22 Ekim tarihli yayında önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Anlı, en son Çağlayan adliyesi civarında telefon sinyallerinin kesildiğini ve yakın çevrede de bir bu tarihlerle örtüşen zamanda kadın ceset bulunduğunu ifade etti. Anlı tüm bu gelişmelerin ışığında cuma günü de önemli bir telefon aldıklarını, ihbarda yayını izleyen Yüksel Bey'in bir akrabasının 6 Eylül günü kendisine ait minibüsü Yüksel Bey'e verdiğini ifade ettiğini söyledi.

Elde ettikleri bilgileri polisle paylaştıklarınıda aktaran Müge Anlı, Yüksel Bey'in plaka takip sistemi üzerinden de alınan görüntülerde Nazmiye Hanımla buluştuklarının kesinleştiğini ifade etti. Polisede giderek ifade veren görgü şahidi önüne çıkarıln deliller doğrultusunda ilk ifadesini değiştirerek, 6 Eylül günü Çağlayan'da Yüksel Bey'le olduklarını bahsi geçen minibüsle giderek Nazmiye Hanımı aldıklarını bir süre sonra kendisinin araçtan indiğini, Yüksel Bey'in Nazmiye Hanımla beraber Büyükçekmeceye gideceklerini söyleyerek yola devam ettiklerini, daha sonra Yüksel Beyle yeniden buluşarak arabayı teslim aldığını, Yüksel Bey'in Nazmiye Hanımla anlaştık bir ay daha evde oturmama izin verdi dediğini, sonrada kendisini metrobüse bırakarak ayrıldıklarını söyledi.

18 Ekim tarihli canlı yayına bağlanan bir görgü şahidi, 6 Eylül günü Nazmiye Oruçoğlu ile aynı metrobüste yolculuk ettiklerini ifade etti. Bu haberin üzerine stüdyo heyecan yaşanırken, görgü şahidi bayan Oruçoğlu'nun tedirgin tavırlarından dolayı dikkatini çektiğini, bayılmasından korkarak kendisini bir koltuğa oturttuğunu aktardı. Yol boyunca konuştuklarını da ifade eden görgü tanığı, Nazmiye Hanım'ın Çağlayan adliyesine gittiğini söylediğini yaşadığı sorunlardan da kısaca bahsederek Yüksel Bey ile buluşacağını söylediğini anlattı. Bu konu tatlı sert ekibi tarafından incelemeye alındı. Nazmiye Hanıma ait görüntüler elde edilmeye çalışılıyor.

Öte yandan geçtiğmiz hafta cendere yolunda terk edilmiş olarak bırakılan minibüsün bagajında yanmış olarak bulunan kadın cesedinin Nazmiye Hanıma ait olup olmadığına dair oğlundan alınan örneklerle DNA testi yapılacak. Sonuçların önümüzdeki hafta alınması bekleniyor.