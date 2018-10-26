Müge Anlı 26 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu kaybında son dakika!

İstanbul'da ikamet eden emlak zengini iş kadını Yasemin Nazmiye Oruçoğlu’ndan 6 Eylül’den bu yana haber alınamıyor. Polise gerekli başvuruları yaptıktan donra Müge Anlı ile tatlı sert programına başvuran Oruçoğlu’nun ailesi Oruçoğlu'nun hayatından endişe ettiklerini ifade ederek Anlı ve izleyicilerden yardım istedi. Konunun yayında işlenmeye başlamasının hemen akabinde birçok bilgi ve görgü şahidine ulaşan tatlı sert ekibi bilgileri polisle paylaşarak kayıp dosyanın seyrini değiştirdi.

Telefon sinyalleri ve görgü şahitlerinin anlattıkları ışığında Oruçoğlu'nun telefon sinyallerinin son olarak Çağlayan adliyesi çevresinde alındığı, plaka takip sisteminden elde edilen görüntülere dayanarak da kaybolduğu gün en son ilk eşi ve mahkemelik olduğu halasının oğlu Yüksel Bey ile görüştüğü ortaya çıktı.

Kendisi memleketinde bulunan Yüksel Bey ise görüntülere rağmen Nazmiye Hanımla gişelerden geçmediğini, o gün Nazmiye Hanımla görüştüğünü ancak belli bir süre konuştuktan sonra metrobüs durağına yakın bir noktada kendisini bıraktığını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...