Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Müge Anlı 26 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu kaybında son dakika!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert günlerdir izini sürdüğü Nazmiye Oruçoğlu kaybında yeni bilgilere ulaştı. Nazmiye Oruçoğlu bulundu mu? Bulunan kadın cesedi Nazmiye Hanıma mı ait? Ayrıntılar haberimizde… 26 Ekim 2018

İstanbul'da ikamet eden emlak zengini iş kadını Yasemin Nazmiye Oruçoğlu’ndan 6 Eylül’den bu yana haber alınamıyor. Polise gerekli başvuruları yaptıktan donra Müge Anlı ile tatlı sert programına başvuran Oruçoğlu’nun ailesi Oruçoğlu'nun hayatından endişe ettiklerini ifade ederek Anlı ve izleyicilerden yardım istedi. Konunun yayında işlenmeye başlamasının hemen akabinde birçok bilgi ve görgü şahidine ulaşan tatlı sert ekibi bilgileri polisle paylaşarak kayıp dosyanın seyrini değiştirdi.

Telefon sinyalleri ve görgü şahitlerinin anlattıkları ışığında Oruçoğlu'nun telefon sinyallerinin son olarak Çağlayan adliyesi çevresinde alındığı, plaka takip sisteminden elde edilen görüntülere dayanarak da kaybolduğu gün en son ilk eşi ve mahkemelik olduğu halasının oğlu Yüksel Bey ile görüştüğü ortaya çıktı.

Kendisi memleketinde bulunan Yüksel Bey ise görüntülere rağmen Nazmiye Hanımla gişelerden geçmediğini, o gün Nazmiye Hanımla görüştüğünü ancak belli bir süre konuştuktan sonra metrobüs durağına yakın bir noktada kendisini bıraktığını söyledi.

Ayrıntılar birazdan...

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
GÜNDEM Haberleri
Müge Anlı 26 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu kaybında son dakika!

Müge Anlı 26 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu kaybında son dakika!
Kaçış sendromu Mehmet Ali Erbil'de yeniden tetiklendi!

Kaçış sendromu Mehmet Ali Erbil'de yeniden tetiklendi!
Müge Anlı 22 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu’nun başına ne geldi?

Müge Anlı 22 Ekim: Nazmiye Oruçoğlu’nun başına ne geldi?
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar geliyor
19 Ekim Milli Piyango Çekiliş Sonuçları belli oldu mu?

19 Ekim Milli Piyango Çekiliş Sonuçları belli oldu mu?
Ağrı 4,2’lik depremle sarsıldı! Bölgede okullar tatil edildi

Ağrı 4,2’lik depremle sarsıldı! Bölgede okullar tatil edildi
Müge Anlı ile tatlı sert son dakika Nazmiye Oruçoğlu bulundu mu?

Müge Anlı ile tatlı sert son dakika Nazmiye Oruçoğlu bulundu mu?
Hangi balıklarda civa var? Denizlerimizdeki balıklarda cıva var mı?

Hangi balıklarda civa var? Denizlerimizdeki balıklarda cıva var mı?
Ankara toz bulutu altında kaldı! Görüş mesafesi düştü

Ankara toz bulutu altında kaldı! Görüş mesafesi düştü
Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna son nokta: Tasvip etmiyoruz

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna son nokta: Tasvip etmiyoruz
Müge Anlı İle Tatlı Sert: Sedanur Güzel cinayetinde son gelişmeler!

Müge Anlı İle Tatlı Sert: Sedanur Güzel cinayetinde son gelişmeler!
Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika MHP hamlesi! EYT kanunu çıkıyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika MHP hamlesi! EYT kanunu çıkıyor mu?

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz