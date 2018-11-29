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Müge Anlı 29 Kasım: Sedanur Güzel cinayetinde son gelişmeler!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Müge Anlı ile tatlı sert, Türkiye’nin gündemine oturan Sedanur Güzel cinayetindeki gelişmelerin takip etmeye devam ediyor. Sedanur'un katili kim? Otopsi raporu çıktı mı? 29 Kasım 2018

Müge Anlı ile tatlı sert 29 Kasım yayında Anlı, 3 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını, gözaltı sonrasında tutuklananlardan birinin Ertan Bozkurt, diğerinin Himmet Uç ve 3. kişi olan köy sakinlerinden Ahmet Bilen'in hala tutuklu olduğunu ancak hala adli tıp kurumu raporunun açıklanmaması dolayısı ile bir iddianame hazırlanamadığını, yayın yasağı nedeniyle konunun medyada işlenemediğini ifade etti.

Öte yandan Sedanur'un annenin iddiasına göre Ertan B. bir hafta önce başka bir kız çocuğunu kaçırma girişiminde bulunmuş ancak o gün hava yağışlı olduğu için çocuğu evine geri bırakmış. Anlı yaşanan cinayetle ilgili kesin bir kararın verilememesinden dolayı köyde dedikoduların devam ettiğinin ve köy halkının endişeli olduğunun altını çizen Anlı, bu konunun biran önce aydınlatılması gerektiğini aktardı.

OLAY GEÇMİŞİ

Müge Anlı ve tatlı sert ekibi Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşanan Sedanur Güzel cinayetinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eylül 2018 tarihinde üzüm toplamak üzere evden çıkmış, öğle saatlerinde kaybolmuştu. Bölgede güvenlik güçleri tarafından yapıdan detaylı çalışmalar neticesinde Sedanur’un Cesedine ulaşılmış ve bir takım deliller doğrultusunda 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yetkili merciler tarafından yapılan son açıklamaya göre, bir itirafın da olduğu bu tutuklamaların maddi delillerle desteklenmesi için otopsi raporunun sonuçları bekleniyor. Anlı, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini, yayın yasağı sebebiyle konu hakkında bilgi paylaşımı yapamadıklarını ancak çok yakın bir zamanda bu cinayetin aydınlatılacağını ve neticenin kamuoyuna yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

 

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