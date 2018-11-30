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Müge Anlı 30 Kasım 2018: Meral Polat bulundu mu?

Atv ekranlarının yıllardır izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 çocuk annesi Meral Polat'ı arıyor. Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş konuyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? 30 Kasım 2018

Adana’da 2 kız çocuğu ile birlikte yaşayan Polat, 8 ay önce internetten İzmir’de yaşayan erkek arkadaşı ile tanışıp birliktelik yaşamaya başlıyor ve bu süreçte Meral Hanım sıklıkla İzmir’e seyahat ediyor. En son İzmir’e gerçekleştirdiği seyahat sonrasında kaybolan Polat’ın ailesi kayıpla ilgili son görüştüğü kişi olan Hüseyin Bey’i suçluyor.

Canlı yayına bağlanarak hakkındaki şüphelere cevap veren Hüseyin Bey, Meral Polat'ı en son 19 Kasım Pazartesi gördüğünü, çocuğu hasta olduğu için eski eşi ile birlikte hastaneye gitmeleri sebebiyle Polat'ın kıskandığını ve bu sebeple kavga ettiklerini ifade etti. Daha sonra havalimanına gitmek için arabaya bindiklerini Polat'ın arabada kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini ve tartıştıklarını sonrasında Polat'ın teyzesine gideceğini söyleyerek Turgut Özal parkında arabadan indiğini, yürüyerek gözden kaybolduğunu anlattı.

30 Kasım tarihli yayında Anlı, bahsi geçen tarihte 2 kadın intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaştıklarını ifade etti. Bu iki kadından biri tatlı sert ekibi tarafından bulunuyor ancak Turgut Özal parkından ambulansa bindirildiği iddia edilen bayan hakkında araştırmalar devam ediyor.

29 Kasım yayınında Anlı, Polat'ın giriş yaptığı ifade edilen hastanede gece geç saatlere kadar inceleme yapıldığı, bahsi geçen tarihte hastaneye Polat'ın TC si ile giriş yapıldığının doğrulandığını ifade etti. Hastanedeki görüntüleri emniyetin incelemeye aldığını aktaran Anlı, görüntülerin net olmamasından dolayı detaylı bir inceleme yapıldığını ve görüntülerdeki bayanın Polat olup olmadığına dair bilginini netleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

28 Kasım tarihli canlı yayına bağlanan bir izleyici ise olayın tüm seyrini değiştirdi. Görgü şahidinin anlattıklarına göre olay günü bahsi geçen güzergahta trafik çok sıkışık olduğu için yavaş ilerlediklerini bu esnada yol kenarın cebe tam olarak park etmemiş koyu renkli bir araç gördüğünü, aracın kaputunun açık olduğunu ve önünde yeşil montlu bir erkek olduğunu, içeride ise bir erkeğin bir kadını darp ettiğini gördüğünü ancak trafik akmaya balşayınca yola devam ettiklerini ifade etti. 

Tatlı sert ekibi tarafından kendisine resimler gönderilen gördü şahidi aracın dışında bekleyen erkeği resimlerden teşhis etti. Yanın son dakikalarında Meral Polat'ın TC kimlik numarası ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde işlem yapıldığının tespit edildiği bilgisi alındı.

 

 

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