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Müge Anlı 4 Aralık'ta Masal bebeğin babaannesini buldu

Babası tarafından bakıcıya teslim edildikten sonra aranıp sorulmayan Masal bebeğin babaannesi Müge Anlı'da bulundu. Babaanne telefonla canlı yayına bağlandı ve Masal bebeği görmek istedi.

Müge Anlı'ya başvurarak kendisine 2 ay önce babası Mehmet Süzer tarafından bırakılan Masal bebeğin ailesini arayan bakıcı Aysun Yıldırım daha yayının ilk dakikalarında ilk ipuçlarını bularak büyük sevinç yaşadı. Kendisine kız çocuğunu para karşılığı bakması için bıraktığını ancak bir daha ne aradığını ne de sorduğunu dile getiren bakıcı Yıldırım, adını dahi düzgün bilmediği babaya ulaşılmasıyla çok mutlu oldu.

"EVLATLIKTAN REDDETTİK"

Masal bebeğin kimliği kendisinde olmadığı için doktora bile götüremediğini, kendi maddi imkanları olmadığı için kıyafetlerini karşılayamadığını dile getiren Yıldırım, telefonla gönderilen bir fotoğraftan Masal bebeğin babasını teşhis etti. Babanın resminin yayına verilmesiyle birlikte babaanne de yayına bağlanarak oğlunun böyle bir çocuğu olduğunu bilmediğini, diğer iki torununa kendilerinin bakıp büyüttüklerini ifade etti. Masal bebeği çok merak eden ve görmek isteyen babaanne, oğulları Mehmet Süzer yüzünden çok büyük acılar yaşadıklarını, bu nedenle de yıllar önce onu evlatlıktan reddettiklerini belirtti.

Baba iddiaları reddetti

İddialara göre dolandırıcılıktan polis tarafından aranan Mehmet Süzer'e Müge Anlı'nın ekipleri telefonla ulaştı ancak Masal'ı bakıcıya bıraktığını ve Aysun hanımın iddialarının yersiz olduğunu belirtti. Şimdi Masal bebek kimde kalacak? Masal bebeğin annesi programa çıkacak mı? Baba Mehmet Süzer bulunacak mı? Hepsi merakla beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

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