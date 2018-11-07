Müge Anlı 7 Kasım: Murat Tekin ölü olarak bulundu!

Dün gece Aydın Hasanefendi Mahallesi 1904 sokakta hareketli saatler yaşandı. Metruk bir binanın bodrum katından gelen yoğun koku üzerine bölgeye gelen ekipler bir erkek cesedi ile karşılaşıyor. Üzerinden çıkan kimlik neticesinde cesedin 77 gündür aranan Murat Tekin'e ait olduğu tespit edildi.

Tanınmaz halde olan ceset adli tıp kurumuna sevk edilirken, en son kamera kayıtlarında yanında olduğu görünen siyah çantada mekanda bulunarak içerisinde piknik tüpü olduğu belirlendi. Tekin'in başına geçirilmiş bi poşet olması ve yanında piknik tüpü bulunmasından dolayı intihar rttiği düşünülüyor.

OLAY GEÇMİŞİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ekim'de Aydın'da temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Tekin'i arıyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı ekibiyle birlikte yine karanlık olayları aydınlatmak, kayıpları bulmak için iş başında. 22 Ağustos'tan beri kayıp olan Tekin'in eşi ve kayınvalidesi bazı soruları yanıtsız bırakmayı tercih ederken, Tekin'in bulunması için yardım beklediklerini belirtiyor.

Murat Tekin'in eşi Sakine hanım "çocuklarım için geldim buraya, eşimi bulsunlar" şeklinde gözyaşı dökerken, ortaya atılan dedikodular olayın seyrini değiştirecek mi merak ediliyor. Eşinin farklı eğilimleri olduğu hususunda ortaya atılan iddialar üzerine yapılan telefon bağlantılarında bu durumu tüm ailenin bildiği de iddia edildi. İsmini vermek istemeyen bir kişi ise Murat Tekin'in çocukluk arkadaşı olduğunu iddia etti ve kesinlikle ailesini terk edecek bir kişi olmadığını belirtti. Ayrıca Sakine hanımı Aydın'da "Muazzez" olarak bildiklerini söyledi ve her şeyin eşinin ve Ergün ve onun eşinin araştırılmasını istedi.

12 Ekim tarihli yayında Tekin'in ailesi kaybolduğu güne ait bankadan para çekildiğini kanıtlayan bir dekont bulduklarını aktarırken, Müge Anlı hesapların incelendiğinde anormal bir duruma rastlanmadığını aktardı. Öte yandan ailesi düğümü Murat Bey'in kaybolduğu gün elinde olduğu kameralardan teslip edilen çantanın çözeceğini iddia ediyor.

Yayın devam ederken eş Sakine hanım, şok bir açıklamada bulunarak, Murat Tekin'in yakın arkadaşına Tekin'in sosyal medyası üzerinden mesaj yazdıklarını Murat Bey'in yanında olup olmadıklarını sorduklarını, aldıkları cevapta ise şimdi yanımdan çıktı, az önce çıktı gibi çelişkili cevaplar aldıklarını açıkladı. Bu durumun önemli bir ipucu olduğunu Anlı tarafından vurgulanmasına rağmen, eş sakine hanım ısrarla düğümün eşinin elindeki çanta ile çözüleceğini iddia etti.