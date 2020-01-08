Müge Anlı 8 Ocak: Tuğaltay cinayetinde yeni gelişmeler var!

ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programı, 15 yaşında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından hayatına son verilen Çağla Tuğaltay' ın cinayet dosyasını yeniden ekranlara taşıyor.

Cinayet dosyasında yer alan ve Tuğaltay'ın annesinin de paylaştığı bilgilere göre; 15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Başarılı bir öğrenci olan Çağla, 5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'deki evlerinde okul dönüşü eve giren komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Evde yapılan incelemelerde, Çağla’nın tırnaklarında deri ve tüy kalıntılarına rastlanmasına rağmen katilin kimliği tespit edilemedi.

Canlı yayına konuk olarak katılan Tuğaltay’ın annesi kızının cinayetinin aydınlatılması, zaman aşımı süresinin dolarak dosyanın kapanması için 6 ay gibi kısa bir sürenin kaldığının altını çizerek 19,5 yıl önce işlenen cinayetle ilgili görgü ve bilgi şahitlerinden yardım istedi. Programın kapanışına dakikalar kala Anlı’nın yaptığı açıklama merak uyandırırken, gözler 08 Ocak 2019 tarihli yayına çevrildi.

8 Ocak tarihli yarında gelişmelerle ilgili detaylı bilgi veremeyeceğini ancak 3 kişinin üzerinde durulduğunu aktaran Anlı, özellikle bir tanesinin cinayet sonrasında yaptıklarıyla, Çağla’nın cinayetiyle birebir örtüşüyor ifadelerini kullandı. Ayrıca elde edilen yeni bilgilerle hummalı bir çalışmanın yeniden başladığını ifade eden Anlı, bahsi geçen kişinin daha önce programa başka bir konuyla dahil olduğunu aktardı. Bahsi geçen kişinin cinayetin işlendiği tarihte Çağla'nın okulunun bulunduğu yerle arasında bir sokak olan bir evde ikamet ettiğini de ifade etti.