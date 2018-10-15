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Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez kendi ekiplerinden acı bir haber paylaştı. Hafta içi her gün yayınlanan programın sunucusu Müge Anlı stüdyo kameramanı Ercan Akbıyık'ın dün gece hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Müge Anlı ekip arkadaşlarından stüdyo kameramanı Ercan Akbıyık'ın ölüm haberini canlı yayında izleyicileriyle paylaştı. Dün gece kalbinin durması sonucu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kameramanlarından Ercan Akbıyık'ın hayatını kaybettiğini duyuran ünlü sunucu Anlı, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ercan Akbıyık Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır kameramanlık yapmaktaydı. Evli olan bebeği yeni dünyaya gelen Akbıyık'ın dün akşam saatlerinde aniden kalbinin durduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Canlı yayında programda yer alan konukları ve izleyicileri ile acı haberi paylaşan Anlı, Akbıyık'ın ölümü hakkında detaylı bilgilere ulaşılacağını da belirtti. Anlı, Akbıyık'ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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