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Müge Anlı İle Tatlı Sert 1 Ekim: Sedanur Güzel cinayeti

Atv ekranlarının soluksuz takip edilen programı Sedanur Güzel cinayetine ışık tutmaya devam ediyor. 3 kişinin tutuklandığı olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ayrıntılar haberimizde…

Televizyon ekranlarının fenomen programlarından ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile tatlı sert, kayıp yakınlarının sesi, faili meçhul cinayetlerin ışığı, mağdurların koruyucusu, hırsızların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Medyanın da yakından takip ettiği Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen Sedanur Güzel cinayetinin aydınlatılması için ekibi ile yoğun mesai harcayan Müge Anlı, 1 Ekim tarihli son yayınında tutuklu bulunan 3 kişinin olduğunu ve Kars'da önemli gelişmeler yaşandığını aktardı. Ertan Bozkurt'un ardından tutuklanan kişilerden birinin de Himmet Uç olduğunu ifade eden Anlı, istismar olup olmadığının ceset bulunduğunda gözle görünür bir anlaşılırlıkta olmadığını bu nedenle kesin sonuçların yapılan patolojik rapor sonrasında orataya çıkacağını ifade etti.

 

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