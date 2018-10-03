Müge Anlı İle Tatlı Sert: Berzan Akkuş

22 Mart 2018 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Berzan Akkuş hakkında günlerce yayın yapan Müge Anlı İle Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı dünkü yayınında, bu esrarengiz kayıpta kilit isim olduğu ifade edilen Ali Rıza Erarslan İran’da İnterpol tarafından yakalandığını açıkladı.

3 Ekim tarihli yayında ise, Türkiye’ye getirilerek sorguya alınan Erarslan hakkında doğru bilginin iki gün içerisinde yetkili merciler tarafından yapılacağının biligisinin alındığını aktaran Anlı, güvenlik önlemleri nedeni ile enişte Erarslan’ın nerede tutulduğunun bilinmediğini, konunun başından beri takibini yapan ekibin çok deneyimli olduğunu ve çok kısa sürede kendisinin konuşturulacağına inandığını aktardı.