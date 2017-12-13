Müge Anlı ile tatlı sert: Kastamonu’da sırlarla dolu vahşet!

Alınan bilgilere göre, Kastamonu iline bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde aralarında yaklaşık 100 metre bulunan birinde Fazıl Çataloğlu ve ailesinin oturduğu diğeri boş olan 2 katlı 2 ahşap evde yangın çıktı. 29 Kasımda meydana gelen olayda söndürme çalışmalarının ardından Yanan evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çatlaoğlu'na ulaşılamadığı bilgisi verildi.

Yaşanan esrarengiz olayı büyük bir titizlikle ele alan Müge Anlı ve ekibi yangın sonrasında izlerine rastlanamayan ailenin kaybı ile ilgili olarak adı geçen yeğen Yaşar Çataloğlu’nu yayına alarak bilgisine başvurdu. Yayında şok bir iddia atan Çataloğlu, amcası ve gelin Şengül arasında yasak bir ilişki yaşandığını ve bunu Şengül’ün eşine anlattığını iddia etti.