Farkonda
Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Müge Anlı ile tatlı sert: Kastamonu’da sırlarla dolu vahşet!

Atv ekranlarını fenomen programı Müge Anlı ile tatlı Sert Kastamonu’da yaşanan vahşetin altında yatan sırların izini sürüyor. Kayıp Fazlı Çataloğlu ve ailenin kayıp diğer fertleri nerede? 13 Aralık 2017 tarihli yayın ayrıntıları haberimizde…

Alınan bilgilere göre, Kastamonu iline bağlı Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde aralarında yaklaşık 100 metre bulunan birinde Fazıl Çataloğlu ve ailesinin oturduğu diğeri boş olan 2 katlı 2 ahşap evde yangın çıktı. 29 Kasımda meydana gelen olayda söndürme çalışmalarının ardından Yanan evde oturan Fazıl, eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çatlaoğlu'na ulaşılamadığı bilgisi verildi.

Yaşanan esrarengiz olayı büyük bir titizlikle ele alan Müge Anlı ve ekibi yangın sonrasında izlerine rastlanamayan ailenin kaybı ile ilgili olarak adı geçen yeğen Yaşar Çataloğlu’nu yayına alarak bilgisine başvurdu. Yayında şok bir iddia atan Çataloğlu, amcası ve gelin Şengül arasında yasak bir ilişki yaşandığını ve bunu Şengül’ün eşine anlattığını iddia etti.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
GÜNDEM Haberleri
Müge Anlı ile tatlı sert: Kastamonu’da sırlarla dolu vahşet!

Müge Anlı ile tatlı sert: Kastamonu’da sırlarla dolu vahşet!
Darp edilen gazilerin davasına Milli Savunma Bakanlığı da katılacak

Darp edilen gazilerin davasına Milli Savunma Bakanlığı da katılacak
Ankara Konya yolunda kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara Konya yolunda kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Kızılay Genel Başkanı Kınık Avrupa Başkanı seçildi

Kızılay Genel Başkanı Kınık Avrupa Başkanı seçildi
Araçlarda cam filmi kullanımı yeniden yasaklandı

Araçlarda cam filmi kullanımı yeniden yasaklandı
Olay Yeri programında ortalık karıştı! Genç kız Melike mi,Tuğba mı?

Olay Yeri programında ortalık karıştı! Genç kız Melike mi,Tuğba mı?
Eminönü eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Lütfi Kibiroğlu kimdir?

Eminönü eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti! Lütfi Kibiroğlu kimdir?
Muğla'da aranan son terörist yakalandı

Muğla'da aranan son terörist yakalandı
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!

Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var

Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı
iPhone X Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz