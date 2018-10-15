Müge Anlı İle Tatlı Sert: Sedanur Güzel cinayetinde son gelişmeler!

Müge Anlı ve tatlı sert ekibi Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşanan Sedanur Güzel cinayetinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur, 16 Eylül 2018 tarihinde üzüm toplamak üzere evden çıkmış, öğle saatlerinde kaybolmuştu. Bölgede güvenlik güçleri tarafından yapıdan detaylı çalışmalar neticesinde Sedanur’un Cesedine ulaşılmış ve bir takım deliller doğrultusunda 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yetkili merciler tarafından yapılan son açıklamaya göre, bir itirafın da olduğu bu tutuklamaların maddi delillerle desteklenmesi için otopsi raporunun sonuçları bekleniyor. Anlı, gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini, yayın yasağı sebebiyle konu hakkında bilgi paylaşımı yapamadıklarını ancak çok yakın bir zamanda bu cinayetin aydınlatılacağını ve neticenin kamuoyuna yapılacağını düşündüğünü ifade etti.