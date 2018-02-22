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Müge Anlı ile tatlı sert son dakika: Dudu Çelik'in katili gözaltına alındı!

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ele alınan Dudu Çelik cinayetinde 22 Şubat yayınında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dudu Çelik'in katili kim? Ayrıntılar haberimizde…

ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programında Eylül ayından bu yana işlenen cinayet, 15 Temmuz 2017 tarihinde Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana geldi. Olay günü eşinin ifadesine göre, 70 yaşındaki Dudu Çelik sabah patates çıkaracağı gerekçesi ile evden çıkıyor ve tarlaya gidiyor. Bir süre sonra eşinin eve dönmemesinden endişelenerek bahçeye giden eş Necati Çelik, tarlada Dudu Çelik’in cesedi ile karşılaşınca eve dönerek oğluna haber veriyor.

Yaklaşık 7 ay süren soruşturmaların netice vermesi üzerine, Müge Anlı 22 Şubat tarihli yayında, 21 Şubat günü İstanbul’da bir tutuklama gerçekleştiğini tutuklanan kişinin ailenin karşı komşusu olan Tahsin Altan olduğunu, Altan’ın sorgusunda suçunu itiraf ettiğini ancak, bahçede gezinen Dudu Çelik’i porsuk sandığını bu nedenle ateş ettiğini söylediğini açıkladı. Resmi olmayan bilgilere göre Altan'ın cinayet silahını bahçeye gömdüğü de alınan bilgiler arasında.

Öte yandan olayın gelişme sürecinde delilleri kararttığı iddia edilen üvey oğlun ise cinayeti babasının işlediğini düşündüğü için delilleri yok ettiğini ve Çelik’in cenazesini hızlı bir şekilde defnettiğini söylediği ortaya çıktı.

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