Müge Anlı ile tatlı sert son dakika Nazmiye Oruçoğlu bulundu mu?

18 Eylül 2018 tarihinde ailesinin kayıp ihbarında bulunması neticesinde aranmaya başlanan Nazmiye Oruçoğlu dosyasını inceleyen Müge Anlı ve ekibi, yeni bir görgü tanığına ulaşarak, Nazmiye Hanımın evini satması için anahtarlarını bir emlakçıya teslim ettiği bilgisine ulaştı.

Röportaj yapılan emlakçı, Oruçoğlu’nun kaybolduğu düşünüldüğü gün saat 16:00’da bir davası olduğunu onun içinde adliyeye gideceğini söylediğini aktardı. Müge Anlı bundan sonraki süreç için önemli bilgiler elde edildiğini, bu bilgilere göre görüşme esnasında Nazmiye Hanım'ın metrobüste olduğunu, seyahati esnasında da 1991 doğumlu Murat Genç adında birinin onu aradığının tespit edildiğini ifade etti. Oruçoğlu’nun telefon numarası üzerinde yapılan incelemede de sinyallerin en son adliye civarında kesildiği tespit edildi.

18 Ekim tarihli yayında programın son saniyelerinde arayan bir görgü tanığı 6 Eylül günü Nazmiye Hanımla aynı metrobüste yolculuk ettiklerini ve tedirgin tavırlarından dolayı dikkatini çektiğini, kendisini bir koltuğa oturtarak su verdiğini neden bu kadar tedirgin olduğunu sordoğunu aktardı. Yol boyunca konuştuklarını da ifade eden görgü tanığı, Nazmiye Hanım'ın Çağlayan adliyesine gittiğini yaşadığı sorunlardan da kısaca bahsederek Yüksel Bey ile buluşacağını ifade ettiğini söyledi. Ayrıntılar birazdan...