Müge Anlı İle Tatlı Sert Yeni Gelişme: Murat Tekin nerede?

Ekranların vazgeçilmez ismi Müge Anlı Aydın'da 22 Ağustos'tan beri kayıp olan temizlik işçisi Murat Tekin'i arıyor. Stüdyo konukları olan eşi ve kayınvalidesi ile Müge Anlı arasında geçen diyaloglar, eşinin anlattıkları, çeşitli dedikodular, Murat Tekin'in kaybolmasındaki sır perdesini aralayabilecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Ekim'de Aydın'da temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Tekin'i arıyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı ekibiyle birlikte yine karanlık olayları aydınlatmak, kayıpları bulmak için iş başında. 22 Ağustos'tan beri kayıp olan Tekin'in eşi ve kayınvalidesi bazı soruları yanıtsız bırakmayı tercih ederken, Tekin'in bulunması için yardım beklediklerini belirtiyor.

Murat Tekin'in eşi Sakine hanım "çocuklarım için geldim buraya, eşimi bulsunlar" şeklinde gözyaşı dökerken, ortaya atılan dedikodular olayın seyrini değiştirecek mi merak ediliyor. Eşinin farklı eğilimleri olduğu hususunda ortaya atılan iddialar üzerine yapılan telefon bağlantılarında bu durumu tüm ailenin bildiği de iddia edildi. İsmini vermek istemeyen bir kişi ise Murat Tekin'in çocukluk arkadaşı olduğunu iddia etti ve kesinlikle ailesini terk edecek bir kişi olmadığını belirtti. Ayrıca Sakine hanımı Aydın'da "Muazzez" olarak bildiklerini söyledi ve her şeyin eşinin ve Ergün ve onun eşinin araştırılmasını istedi.

12 Ekim tarihli yayında Tekin'in ailesi kaybolduğu güne ait bankadan para çekildiğini kanıtlayan bir dekont bulduklarını aktarırken, Müge Anlı hesapların incelendiğinde anormal bir duruma rastlanmadığını aktardı. Öte yandan ailesi düğümü Murat Bey'in kaybolduğu gün elinde olduğu kameralardan teslip edilen çantanın çözeceğini iddia ediyor.

Yayın devam ederken eş Sakine hanım, şok bir açıklamada bulunarak, Murat Tekin'in yakın arkadaşına Tekin'in sosyal medyası üzerinden mesaj yazdıklarını Murat Bey'in yanında olup olmadıklarını sorduklarını, aldıkları cevapta ise şimdi yanımdan çıktı, az önce çıktı gibi çelişkili cevaplar aldıklarını açıkladı. Bu durumun önemli bir ipucu olduğunu Anlı tarafından vurgulanmasına rağmen, eş sakine hanım ısrarla düğümün eşinin elindeki çanta ile çözüleceğini iddia etti.