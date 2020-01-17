Müge Anlı: Kemal Büyükdeniz cinayetinde sıcak gelişme!

Mersin Anamur’da öldürülen Kemal Büyükdeniz cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri açıklayan Müge Anlı, Mersin emniyetinde birkaç gündür sıcak gelişmeler yaşandığını 7 kişinin yaklaşık 3 gündür sorguda olduğunu ifade etti. Sorguda Hüseyin Kaynakçı’nın cinayeti işlediğini kabul ettiğini aktaran Anlı, bir arbede esnasında Büyükdeniz’i öldürdüğünün öğrenildiğini aktardı. Anamur emniyetinde gelişmeleri yakından takip eden muhabir Tuğçe Kocaman, zanlıların sevk edilmesi esnasında kendilerine mikrofon uzattığını ancak katil zanlısı ve oğlunun hiç konuşmamasına karşın, eşi Nadire Büyükdeniz'in adalet yerini bulsun şeklinde konuştuğunu aktardı.

Mersin Anamur'da meydana gelen olayda, 15 Ağustos 2019 sabahı evden çıkan Büyükdeniz, bir daha evine dönmemiş, aynı günün akşamı evinden 20 dakikalık mesafede bir Armutkırı mevkinde bir çoban tarafından silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu. Çoban cesedi bulduğu bölgede beyaz bir aracın dikkatini çektiğini aktarmıştı. Konunun işlendiği dönemde canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıkmıştı.