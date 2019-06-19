MÜGE ANLI YARIŞMA SUNACAK

Türkiye'de yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı büyük bir sürpriz yaptı.

Müge Anlı, daha önce Tamer Karadağlı'nın sunduğu "Güven Bana" isimli yarışma programını sunacak.

Geçtiğimiz hafta sonu çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, Güven Bana'nın gün ve saatinin henüz belli olmadığını belirtti.