Farkonda
Farkonda
» 
 

Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı

Müge Anlı'nın programında merakla beklenen DNA sonucu nihayet açıklandı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eski koca ise Birgül Memiş'e saldırdı.

ATV ekranlarının Türkiye gerçeklerini gözler önüne serdiği programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün karıştı. Birgül Memiş isimli genç kadının çocuğunu geri almak için geldiği programda DNA sonucunun açıklanmasıyla ortalık bir anda karıştı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eski kocası Faruk Aydın kendisini kaybetti.

Oğlu Görkem'i boşandıkları sırada bakacak durumu olmadığı için eski kocasına verdiğini ancak çocuğun gerçek babasının Faruk Aydın olmadığını iddia eden Birgül Memiş, oğlunun babası olmadığını ispat etmek için DNA testi istedi. Test sonuçları ise bugün 6 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı.

DNA SONUCU DUYGULARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sonucu öğrenmek isteyen Faruk Aydın, 4 yaşındaki Görkem'in babası olamayacağını yapılan test sonucundan öğrenince bir anda Birgül Memiş'i darp etmeye başladı. Olay üzerine stüdyodan çıkarılan Faruk Aydın bir süre sonra sakinleştiğinde yeniden stüdyoya geldi. Çocuğa karşı hiçbir şekilde duygularının değişmediğini ifade eden Aydın, herkesten yaptığı davranış nedeniyle özür diledi.

Müge Anlı'da 6 Aralık DNA sonucu

BİRGÜL ÇOCUĞUNU GERİ ALABİLECEK Mİ?

Faruk Aydın ile evli olduğu sırada başka biriyle birlikte olduğunu, bu kişinin ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu dile getiren Birgül Memiş, bekarken tecavüze uğradığının da gündeme gelmesiyle oldukça büyük yankı uyandırmıştı. Birgül Memiş şimdi oğlunu geri almak için kendisine yeni bir hayat kurduğunu, kardeşi ile birlikte bir evde yaşadığını ve oğlunu geri istediğini ifade etti.

Müge Anlı olay karşısında şaşkınlığa uğrarken, Faruk Aydın'ın yaptığı davranış sonrasında Birgül Memiş'in korumaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Görkem için de sosyal hizmetleri davet eden Anlı, Birgül Memiş'in oradan çocuğunu alarak gidemeyeceğini, çocuğun Faruk Aydın üzerine kayıtlı olduğunu ve belli prosedürler ve mahkeme süreci sonrasında ancak mahkeme karar verirse çocuğunu alabileceğini ifade etti. Memiş'in babası ile canlı bağlantıda görüşen Anlı, kızlarına karşı tavırlarını öğrenmek istedi. Memiş'in babası onun kötü olmasını istemediğini, dilerse kendisine ev de sağlayabileceğini ancak Birgül'ün asiliği bırakarak yaşaması gerektiğini dile getirdi. 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı

Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı
Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti

Ankara’da Aslı Zen rüzgarı esti
2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı

2019 Pirelli Takvimi Milano'da tanıtıldı
Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk'un sağlık durumu...

Su yerine üre çözeltisi içen Sumru Yavrucuk'un sağlık durumu...
Müge Anlı 4 Aralık'ta Masal bebeğin babaannesini buldu

Müge Anlı 4 Aralık'ta Masal bebeğin babaannesini buldu
Deniz Seki’nin yeni albümü için geri sayım başladı

Deniz Seki’nin yeni albümü için geri sayım başladı
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı Miami'ye gitti

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı Miami'ye gitti
Zafiyet geçirmiş kadınların dönemi değil diyen Yeşilmen: "İri kadınım"

Zafiyet geçirmiş kadınların dönemi değil diyen Yeşilmen: "İri kadınım"
Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti

Uğur Kıvılcım hayatını kaybetti
Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!

Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!
Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"

Acun Ilıcalı: "Severek evlendik, yürütemedik"
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı boşanıyor! Adliyeye geldiler

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz