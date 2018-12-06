Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı ortalık karıştı

ATV ekranlarının Türkiye gerçeklerini gözler önüne serdiği programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün karıştı. Birgül Memiş isimli genç kadının çocuğunu geri almak için geldiği programda DNA sonucunun açıklanmasıyla ortalık bir anda karıştı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eski kocası Faruk Aydın kendisini kaybetti.

Oğlu Görkem'i boşandıkları sırada bakacak durumu olmadığı için eski kocasına verdiğini ancak çocuğun gerçek babasının Faruk Aydın olmadığını iddia eden Birgül Memiş, oğlunun babası olmadığını ispat etmek için DNA testi istedi. Test sonuçları ise bugün 6 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklandı.

DNA SONUCU DUYGULARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sonucu öğrenmek isteyen Faruk Aydın, 4 yaşındaki Görkem'in babası olamayacağını yapılan test sonucundan öğrenince bir anda Birgül Memiş'i darp etmeye başladı. Olay üzerine stüdyodan çıkarılan Faruk Aydın bir süre sonra sakinleştiğinde yeniden stüdyoya geldi. Çocuğa karşı hiçbir şekilde duygularının değişmediğini ifade eden Aydın, herkesten yaptığı davranış nedeniyle özür diledi.

BİRGÜL ÇOCUĞUNU GERİ ALABİLECEK Mİ?

Faruk Aydın ile evli olduğu sırada başka biriyle birlikte olduğunu, bu kişinin ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu dile getiren Birgül Memiş, bekarken tecavüze uğradığının da gündeme gelmesiyle oldukça büyük yankı uyandırmıştı. Birgül Memiş şimdi oğlunu geri almak için kendisine yeni bir hayat kurduğunu, kardeşi ile birlikte bir evde yaşadığını ve oğlunu geri istediğini ifade etti.

Müge Anlı olay karşısında şaşkınlığa uğrarken, Faruk Aydın'ın yaptığı davranış sonrasında Birgül Memiş'in korumaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Görkem için de sosyal hizmetleri davet eden Anlı, Birgül Memiş'in oradan çocuğunu alarak gidemeyeceğini, çocuğun Faruk Aydın üzerine kayıtlı olduğunu ve belli prosedürler ve mahkeme süreci sonrasında ancak mahkeme karar verirse çocuğunu alabileceğini ifade etti. Memiş'in babası ile canlı bağlantıda görüşen Anlı, kızlarına karşı tavırlarını öğrenmek istedi. Memiş'in babası onun kötü olmasını istemediğini, dilerse kendisine ev de sağlayabileceğini ancak Birgül'ün asiliği bırakarak yaşaması gerektiğini dile getirdi.