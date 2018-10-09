Nafaka sistemi sil baştan! Nafaka süresi ve miktarı ne olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka sistemini ele alıyor. Yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilecek olan gündem buluşmalarının ilk toplantısında nafaka sistemi masaya yatırılacak. Toplantıya çeşitli akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılım gösterecek.

NAFAKAYA SÜRE SINIRI

Artık boşandıktan sonra süresiz nafaka alma dönemi sona eriyor. Boşanma sonrasında yaş, evlilik süresi, meslek, gelir düzeyi, mal varlığı gibi kriterler göz önüne alınarak nafakanın süresi sınırlandırılacak. Ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalma sonucu mağduriyet oluşmasını önlemek için ön çalışma olması beklenen toplantıda nafaka süresi ve miktarı uygulamaları, alternatif formüller değerlendirilecek.

NAFAKA FONU KURULACAK MI?

İki yıl önce hazırlanan raporda bazı ülkelerde olduğu gibi 'Nafaka Fonu' kurulması önerisinin de masaya getirilmesi beklenen gelişmeler arasında. Belirli bir süre boyunca nafaka alan yoksul eşin sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmesi, meslek edindirilmesi, istihdam imkanlarından faydalandırılması için fon oluşturulması konusu daha önce hazırlanan raporda önerilmişti.

ÖMÜR BOYU NAFAKA ARTIK YOK

Adalet Bakanlığı, Meclis'teki Boşanma Komisyonunun başvuruları değerlendirmesi sonucu kendisine ilettikleri öneriler hakkında ilgili birimlerden görüş talep etti. Buna göre nafakanın ödenmesinde evlilik süresi, çocuk, kadının yaşı, gelir durumu, kusur durumu kriterlerine bakılması, mahkemede nafaka ödeme süresinin bu kriterlere göre hesaplanması değerlendirilecek.

TOPLU TAZMİNAT İLE NAFAKADAN ÇEKİLME TALEBİ

Ömür boyu nafaka için ileri yaş sınırı 60-65 olarak belirlenmesi öngörülürken, kadının kusur oranının da yüzde 50'nin üzerinde olması nafaka verilememesi yönünde karar verilmesine neden olabilecek. Ayrıca toplu tazminat alıp nafakadan çekilme seçeneğinin de değerlendirilecek başlıklar altında olması bekleniyor.