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Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi film oluyor

Arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses’in hayatını konu alan “Müslüm” filminin ardından dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatı da beyaz perdeye taşınıyor.

46 kez dünya rekoru kıran, aynı zamanda olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan “Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı film oluyor. Müslüm filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu tarafından beyaz perdeye taşınacak. Spor alanında kendi dalında efsaneler yazan Naim Süleymanoğlu’nun zirveye ulaşmak için geçtiği zorlu yolların konu edileceği tahmin edilen filmin yeni bir gişe rekoru kıracağı düşünülüyor.

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Burgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya gelmiştir. Bulgaristan göçmeni Türk halter sporcusudur. Halter branşında olimpiyat ve dünya şampiyonudur. Tüm spor otoriteleri Naim Süleymanoğlu'nu tüm zamanların en iyi haltercisi olarak adlandırır.  18 Kasım 2017 tarihinde siroza bağlı karaciğer yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetmiştir.

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